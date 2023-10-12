YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beylikdüzü’nde aracıyla çarptığı vatandaşı darp ettikten sonra gasp eden şahıs yakalandı

Beylikdüzü’nde aracıyla çarptığı vatandaşı darp ettikten sonra gasp eden şahıs yakalandı

12.10.2023 10:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü’nde bir otomobil sürücüsü, hafif şekilde çarptığı vatandaşı darp ettikten sonra üzerinde bulunan 5 bin lira ve 2 bin 450 doları çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Şüpheli, kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y.E.A. isimli şahıs, aracını park ederek yolun karşısına yaya olarak geçmek istediği sırada bir otomobil sürücüsü kendisine hafif şekilde çarptı. Araç sürücüsü ile aralarında tartışma çıkarken, tartışma sonucunda araç sürücüsü Y.E.A.’yı darp edip üzerinde bulunan 5 bin lirayı ve 2 bin 450 doları alarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaşından yaralanan Y.E.A.’yı sağlık ekipleri ambulans ile hastaneye sevk ederken, polis ekipleriyse konuya ilişkin çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda Y.E.A.’yı darp ederek olay yerinden uzaklaşan şahsın T.C. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekiplerince ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs, “kasten yaralama” ve “gasp” suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
19 suç kaydı ve 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı19 suç kaydı ve 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Posof’ta dağlar beyaza büründüPosof’ta dağlar beyaza büründü
Oyuncak ayı ve yakıt deposuna zulalanmış uyuşturucular ele geçirildi: 5 gözaltıOyuncak ayı ve yakıt deposuna zulalanmış uyuşturucular ele geçirildi: 5 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ekim Perşembe

İmsak
05:40
Sabah
07:05
Öğle
12:56
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Perşembe

Utku eczanesi
Esenyurt
Karabay eczanesi
Uskudar
Mavi eczanesi
Gaziosmanpasa
İrem eczanesi
Kadikoy
Zeynep eczanesi
Pendik
Avcilar merkez eczanesi
Avcilar
Harika eczanesi
Buyukcekmece
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.