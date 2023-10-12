Beylikdüzü’nde aracıyla çarptığı vatandaşı darp ettikten sonra gasp eden şahıs yakalandı

Şüpheli, kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y.E.A. isimli şahıs, aracını park ederek yolun karşısına yaya olarak geçmek istediği sırada bir otomobil sürücüsü kendisine hafif şekilde çarptı. Araç sürücüsü ile aralarında tartışma çıkarken, tartışma sonucunda araç sürücüsü Y.E.A.’yı darp edip üzerinde bulunan 5 bin lirayı ve 2 bin 450 doları alarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaşından yaralanan Y.E.A.’yı sağlık ekipleri ambulans ile hastaneye sevk ederken, polis ekipleriyse konuya ilişkin çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda Y.E.A.’yı darp ederek olay yerinden uzaklaşan şahsın T.C. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekiplerince ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs, “kasten yaralama” ve “gasp” suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

