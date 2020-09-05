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Beylikdüzü’nde ‘Barış ve Sevgi Buluşmaları’ sona erdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.09.2020 22:54 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde bu yıl 7’ncisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları sona erdi.

Beylikdüzü’nde bu yıl 7’ncisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları sona erdi. Etkinliğin son gününde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çelik, “Birçok konuğu ağırladık. Medyadan sağlığa, yerel siyasetten kültür sanata, ekonomiye varıncaya kadar tazelenmenin nasıl olacağını, yenilenmenin, yeni fikirlerin nasıl olacağını, dünyanın hangi noktaya gittiğine dönük bilgilendirmeler yaptılar” dedi.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tüm İstanbulluları davet ettiği Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda 7 günün ardından sona gelindi. Geçen yıl teması ‘umut’ olan Çardak Altı Sohbetleri’nin bu yılki teması ‘tazelenme’ oldu. Çardak Altı Sohbetleri’nde birbirinden değerli isimler, Yaşam Vadisi’nde gerçekleştirilen keyifli sohbetlerde tazelenme kavramını masaya yatırdı. Sahaf Festivali kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sahaf Söyleşileri’nde ise ünlü isimlerin katılımıyla sohbetler gerçekleştirildi. Etkinliklerin son gününde Çardak Altı Sohbetleri’nin konukları Taylan Kümeli, Mehmet Şakiroğlu ve Prof. Dr. Bülent Ertuğrul oldu. ‘Tazelenme ve sağlık’ başlığı altında gerçekleştirilen söyleşide korona virüsten beslenmeye kadar sağlık konusunda birçok konu ele alındı.
Festivalin ardından konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Barış ve Sevgi Festivali’nin sonuna geldik. Zor bir koşulda bu festivali yapmaya gayret ettik. Pandemi koşullarında yapmaya gayret ettik. Beylikdüzü’nde yaşayan komşularımızın bilinç düzeyi sosyal mesafe kurallarına ve kişisel hijyen kurallarına riayet ederek de bir etkinlik yapılabileceğini bize ikinci kez daha gösterdi. Tüm komşularıma teşekkür ediyorum. Bize hiçbir sorun yaşatmadan bir etkinliği yaşattıkları için. Birçok konuğu ağırladık medyadan sağlığa, yerel siyasetten kültür sanata, ekonomiye varıncaya kadar tazelenmenin nasıl olacağını, yenilenmenin, yeni fikirlerin nasıl olacağını, dünyanın hangi noktaya gittiğine dönük bilgilendirmeler yaptılar” ifadelerini kullandı.
Dolu dolu bir etkinlik olduğunu söyleyen Başkan Çalık, “Sahaflar çarşımız vardı. Beylikdüzü’nde sahaflara müthiş düzeyde bir ilgi var. Kitap mezatlarımız vardı. Söyleşilerimiz vardı. Bunların tamamı pandemi koşullarında, maske ile sosyal mesafe kurallarına riayet ederek yapmaya gayret ettik. Biz biliyorduk ki vatandaşımızın buraya iştiraki yüksek olacak ve vatandaşımızın duygu dünyasına da hitap etmeye gayret ettik. Bağışıklığı en üst düzeyde tutan iş moral ve motivasyonun yüksek olması. Bu etkinliğin sonunda biraz daha sosyal yaşama adım atacaklardı. Yeni normale ilişkin uyarılarımızı da yaptık” diye konuştu.
Koleksiyoncuların koleksiyonlarına yeni kitaplar eklediği “Gece Mezatı” ile etkinlik sona erdi.

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