Beylikdüzü’nde bayram coşkusu balkonlardan taşacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl sokaklarda ve meydanlarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yasaklanmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkını “100. yılında, evlere sığmayan 23 Nisan” kutlamalarına katılmaya davet etti.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkını “100. yılında, evlere sığmayan 23 Nisan” kutlamalarına katılmaya davet etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl sokaklarda ve meydanlarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yasaklanmasının ardından Belediye, 23nisan.beylikduzu.istanbul adresli web sitesi üzerinden birbirinden nitelikli programlar hazırladı. 23 Nisan için özel olarak hazırlanan sitede vatandaşları ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı karşılıyor. “Her Bir Fotoğraf O’nu Anlatır” isimli kolaj çalışmanın çocukların fotoğraflarından oluşacak olması günü daha da anlamlı kılıyor. Sitedeki adımları takip ederek gönderilen fotoğraflar ile çocuklar Atatürk mozaiğinin bir parçası olacak.

“100. yıl coşkusunu evlerden taşıracağız”

Yaşanan olumsuzlukların kutlamalara engel olmayacağını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu yıl demokrasimizin kalesi olan TBMM’nin 100. yılını kutluyoruz. 23 Nisan aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ilk bayram. 23 Nisan salgın günlerine denk geldiği için maalesef meydanları ve sokakları dolduramayacağız. Ama bu durum bayramımızı kutlamaya engel değil. 23 Nisan’ın 100. yıl coşkusunu evlerden taşıracağız. Beylikdüzü Belediyesi olarak 100. yıla özel etkinlikler hazırladık. Tüm çocuklarımızı 23 Nisan etkinliklerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.