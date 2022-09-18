Beylikdüzü'nde bir kişinin eşini ve baldızını bıçaklayarak öldürmesi

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir süredir kavgalı olduğu eşini ve baldızını bıçaklayarak öldüren kişinin, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi 186 Sokak'ta bulunan sitedeki dubleks dairede ikamet eden Ferhat Boduroğlu (30), eşi Vildan Boduroğlu'nu (23) ve baldızı Fatma Zehra Koyun'u (18), kıskançlık nedeniyle bıçakladı.

Ferhat Boduroğlu, daha sonra kız çocuğunu alıp evin yakınlarındaki kuaföre emanet ederken bir süre sonra da kendisine zarar verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, baldız Fatma Zehra Koyun ve eş Vildan Boduroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İki kız kardeşin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kan kaybeden zanlı Ferhat Boduroğlu ise sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Beylikdüzü'nde "kasten öldürme" suçu ile ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

