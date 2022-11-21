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  4. Beylikdüzü'nde bir kuyumcu dükkanı 3 şüpheli tarafından soyuldu

Beylikdüzü'nde bir kuyumcu dükkanı 3 şüpheli tarafından soyuldu

21.11.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde kuyumcuya giren 3 kişi, yaklaşık 3 kilo altın ve 330 bin lirayı çalarak kaçtı.

Barış Mahallesi'nde kuyumcu dükkanı bulunan Vahdettin Çay, sabah saatlerinde geldiği iş yerinde hırsızlık yaşandığını, 330 bin lira ile yaklaşık 3 kilo altının çalındığını fark etti.

İş yeri sahibinin haber vermesi üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Gece saatlerinde dükkana giren yüzleri maskeli 3 kişinin, sprey boyayla güvenlik kamerasını ve hareket sensörünü kapattıktan sonra, soygunu gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Vahdettin Çay, şüphelilerin cumartesi saat 02.30 gibi kepengi açarak kuyumcuya girdiğini belirterek, "Beşe çeyrek kalaya kadar çalışıyorlar. Kasayı patlatıp bütün mal varlığımızı alıyorlar. Yaklaşık 3 kilogram altın, 330 bin lira nakit parayı alıyorlar. Toplamda yaklaşık 3 buçuk milyon lira zararımız var." dedi.

Bu arada, şüphelilerin kuyumcuya girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kapıyı açarak iş yerine giren şüphelilerin kameraya sprey boya sıkmaları yer alıyor.

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Kuyumcu Beylikdüzü soygun

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