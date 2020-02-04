Beylikdüzü’nde Kanser Günü’nde farkındalık semineri

Beylikdüzü’nde Beylikdüzü Belediyesi tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Beylikdüzü Kültür ve Sanat Merkezi’nde farkındalık semineri düzenledi.

Beylikdüzü Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde farkındalık oluşturmak ve kanseri yenmede bilinçlenmenin önemine dikkat çekmek amacıyla seminer gerçekleştirdi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen farkındalık seminerine; Medicana International Hospital Hastanesi Genel Müdürü Dr. Çetin Köksal, Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu, Prof. Dr. Mutlu Demiray, Beylikdüzü Belediye Protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seminerin ardından Medicana Müzik Topluluğu, seslendirdiği şarkılarla katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Etkinlik sonunda Belediye Meclis Üyeleri tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi ve yapılan kura çekiminde de vatandaşlara, çeşitli sağlık hizmetleri hediye edildi.

“Kanserle savaşmayı bıraktığınız gün, yenildiğiniz gündür”

Seminerde yaptığı konuşmada, bilinçlenmenin önemine dikkat çeken Medicana International Hospital Hastanesi Genel Müdürü Dr. Çetin Köksal, kendi ailesinde de kanser savaşı verdiğini söyledi ve bu dönemde yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı. Köksal, “Kanserle savaşmayı bıraktığınız gün, aslında yenildiğiniz gündür. Asla ağlayarak, sızlayarak kanseri yenemezsiniz. Oturup ağlarsak hiçbir şekilde kansere çare olamayız. Kanser güçle yenilebilecek bir şey. Önce Allah’tan sonra da kendinizden o gücü alacaksınız. Biz, Medicana olarak tüm kanserli hastalarımızın yanındayız” şeklinde konuştu.