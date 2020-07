Beylikdüzü’nde kurban pazarına maskesiz girmek yasak

"Yaklaşık 150 tane çadırımız var"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kurban kesim alanında ve pazar yerinde incelemelerde bulunarak hazırlıkları yerinde denetledi. Sık sık ekiplerden bilgi alan Başkan Çalık, hayvan sahipleri ile de sohbet ederek bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Bu yıl özel bir durum ile karşı karşıya olduklarını belirten Başkan Çalık, “Kişisel hijyen ve çadırların hijyeni konusunda maksimum özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın tek tek ateşleri ölçülüyor. Maskesi olmayana maske veriyoruz. Maske takmadan giriş olmayacak. Yaklaşık 150 tane çadırımız var. Bir kısmını boş bıraktık. Maksimum düzeyde özen gösteriyoruz. Kesim anında planlamalarımız hazır. Milletçe zor bir dönemden geçiyoruz” dedi.

İhtiyaç sahibi aileler ile kurban bağışı yapmak isteyen aileler arasında köprü görevini bu yıl da sürdüreceklerini belirten Başkan Çalık, “Geçen yıllarda binlerce aileye et götürdük. Biz etleri dinlendirdikten sonra vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu yıl da kendimize hedef koyduk. Her ihtiyacı olan eve et girsin istiyoruz. Kurban ibadetinin gereği budur. Ben bir kez daha vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum; Beylikdüzü’nde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kurban bağışlarını Beylikdüzü Belediyesi vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasını için gerekli bağışlarını yapmalarını istiyorum. Sosyal mesafemizi iyi korumalıyız. İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanındayız. Yardım yapmak isteyen komşularımız bize başvuru yapabilir” açıklamasına yer verdi.