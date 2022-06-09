Beylikdüzü'nde metrobüs hattında yoğunluk yaşandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüslerin bir süre yolcu almadan geçmesi dolayısıyla duraklarda yoğunluk yaşandı.
Alınan bilgiye göre, akşam Topkapı istikametinde ilerleyen bazı metrobüsler duraklardan yolcu almadan geçti. Bu nedenle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştuğu gözlendi. Bazı duraklarda ise uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
Beylikdüzü Cumhuriyet durağında duruma tepki gösteren bir kişi, metrobüs yoluna inerek önüne geçtiği bir aracı durdurdu. Bu kişinin sürücüye tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Bir süre sonra metrobüs hattındaki seferler normale döndü.
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