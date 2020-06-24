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Beylikdüzü’nde nikahlarda tüm önlemler alındı

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:57 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediyesi, yeni normale geçiş süreciyle birlikte nikah merasimleri için önlem ve tedbirin üst seviyede tutulduğu bir dizi düzenlemeyi uygulamaya koydu.Dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgınında kontrollü normalleşme süreciyle birlikte pek çok alanda yeni düzenlemeler de yürürlüğe girdi.

Beylikdüzü Belediyesi, yeni normale geçiş süreciyle birlikte nikah merasimleri için önlem ve tedbirin üst seviyede tutulduğu bir dizi düzenlemeyi uygulamaya koydu.
Dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgınında kontrollü normalleşme süreciyle birlikte pek çok alanda yeni düzenlemeler de yürürlüğe girdi. Yeni normale geçilmesinin ardından nikah merasimleri de İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği belirlenen kurallara uygun şekilde başladı. Beylikdüzü Belediyesi de pandemi sürecinden sonra kıyılacak nikahlar için genelge gereği tüm tedbir ve önlemleri eksiksiz bir şekilde uygulamaya koydu.

Önlemler üst seviyede tutuluyor
Beylikdüzü Belediyesinin aldığı önlemler kapsamında nikahlar; dezenfekte edilen salonlarda herkes maskeli olmak şartıyla nikah memuru, gelin, damat, iki şahit ve konukların katılımıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyılıyor. Davetliler nikah salonuna ateşleri ölçülerek alınırken giriş ve çıkışta dezenfeksiyon noktaları bulunuyor. Nikah merasimi boyunca salonda bulunan herkesin maske takması zorunlu tutulurken konuklar için sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni oluşturuluyor. Takı töreninde ise mesafe kurallarının ihlal edilmemesi adına sandık veya kutu konulurken toplu fotoğraf çekimi de gerçekleştirilmiyor. Evlilik cüzdanının dahi dezenfekte edilerek takdim edildiği tören sonunda, ikinci törene geçilmeden salon bir süre havalandırılıyor.

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