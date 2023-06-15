YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beylikdüzü'nde oğlunu öldürdüğü öne sürülen annenin yargılanmasına devam edildi

Beylikdüzü'nde oğlunu öldürdüğü öne sürülen annenin yargılanmasına devam edildi

15.06.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde, 4 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdüğü öne sürülen annenin yargılanması sürdürüldü.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sarah Olabi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Maktulün babası ve sanığın eşi Abdülkerim Tahan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumunun sanık için 1 Kasım 2023'e randevu verdiğini söyledi.

Söz verilen Abdülkerim Tahan, eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, "Tedavisini takip ediyorum. Çıkmasını istiyorum. Tahliye edilmesi halinde muayene tedavisini de takip edeceğim." dedi.

Sanık Olabi ise Suriye'de yaşanan savaştan dolayı akıl hastası olduğunu iddia ederek, "Yüklenen suçu istemsizce, bilinç dışı şekilde gerçekleştirdim. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesine müzekkere yazılarak, dosyada tutuklu sanığın bulunması, Gözlem İhtisas Dairesinden sanığın cezai ehliyetinin bulunmadığına dair raporun gelmesi ve sanığın 1 yıldır tutuklu olması göz önüne alınarak 1 Kasım 2023 olan randevu tarihinin öne çekilmesinin istenmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beylikdüzü'nde 19 Şubat 2022'de sanık Sarah Olabi'nin babasının evine 4 yaşındaki oğlu Mohamad Tahan ile ziyarete gittiği belirtiliyor.

Sanık Olabi'nin uyutmak amacıyla girdiği bir odada oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü anlatılan iddianamede, sanık hakkında "kendisini savunamayacak çocuğunu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Film sahnelerini aratmayan kavga kamerada: Otomobilin üzerinden atlayıp yumruk yağmuruna tuttuFilm sahnelerini aratmayan kavga kamerada: Otomobilin üzerinden atlayıp yumruk yağmuruna tuttu
Aliağa’da kurbanlık kesim fiyatları açıklandıAliağa’da kurbanlık kesim fiyatları açıklandı
İstanbul'da kaçak botoks ilacı operasyonunda 2 şüpheli yakalandıİstanbul'da kaçak botoks ilacı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü çocuk

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Haziran Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:09
İkindi
17:09
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Perşembe

Burç eczanesi
Esenyurt
Cadde 360 eczanesi
Kadikoy
Gözdem eczanesi
Kucukcekmece
Emin eczanesi
Basaksehir
Güneş gören eczanesi
Sile
İrem eczanesi
Besiktas
Ihlamur eczanesi
Sultanbeyli
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.