Beylikdüzü'nde otomobil hırsızlığı vatandaş kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü'nde iki zanlının otomobilden hırsızlık yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adnan Kahveci Mahallesi'nde, sabah erken saatlerde bir sitenin otoparkında bulunan otomobilin hayalet göstergesinin iki şüpheli tarafından çalındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken, şüphelilerin hırsızlık anı sitede oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, şüphelilerin otomobilin içinden hayalet göstergeyi çalmaları, hırsızlığı gören site sakinlerinin tepki göstermesi ve zanlıların kaçmaları yer aldı.
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