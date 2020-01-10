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  4. Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.01.2020 04:49 | Son Güncelleme

Kuru yemiş deposuna giren silahlı 3 kişi, içinde bir miktar para bulunan çelik kasayı çaldı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde kuru yemiş deposuna giren silahlı 3 kişi, içinde bir miktar para bulunan çelik kasayı çalıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre Adnan Kahveci Mahallesi Hatay Caddesi'nde bulunan bir kuru yemiş deposu önüne otomobille gelen silahlı 3 kişi, deponun kapısını kırmaya çalıştı. Bu sırada alarmın çalması üzerine iş yerinin güvenlik görevlisi depoya gelerek kontrol etmek istedi. Şüpheliler, güvenlik görevlisine silah doğrultarak tehdit edip etkisiz hale getirdi.

Daha sonra şüpheliler, içinde bir miktar para bulunan depodan aldıkları çelik kasayı otomobilin bagajına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Şüphelilerin kaçmasının ardından güvenlik görevlisi polise ve iş yeri sahibine haber verdi.

Olay yerine gelen polis, incelemelerde bulunup kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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