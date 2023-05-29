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Beylikdüzü’nde zafer kutlamaları gece yarısına kadar sürdü

29.05.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü’nde vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini kutlamak için Yakuplu’da bir araya geldi. Vatandaşların zafer kutlamaları gece yarısına kadar sürdü.

Beylikdüzü’nde Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini kutlamak için ellerine Türk bayrağı alarak Yakuplu’da toplandı. Kimi halay çekti, kimi sıra dışı dansları ile sevinç gösterisi yaptı. Vatandaşların zafer kutlamaları gece yarısına kadar sürdü. Vatandaşları ziyarete gelen AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın burada vatandaşlarla sohbet etti, sevinçlerini paylaştı. Günaydın burada vatandaşlarla birlikte “Duyanlara Duymayanlara” şarkısını da seslendirdi. Belediye Başkanlığı seçimlerine değinen Günaydın, “Sizler sayesinde bu dava yürüyor. Hepinizden Allah razı olsun. Önce Beylikdüzü ve İstanbul’da seçimi alacağız. Bunlar hizmet yapmıyor biliyorsunuz. İnşallah hizmete kavuşacak burası. Önümüzde 10 ay var. Çok çalışacağız. Hepiniz sağ olun” ifadelerini kullandı.

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