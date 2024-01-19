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  4. Beylikdüzü'nde ziynet eşyası hırsızlığına gözaltı

Beylikdüzü'nde ziynet eşyası hırsızlığına gözaltı

AA AA
19.01.2024 14:58 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü'nde bir apartman dairesinden 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 16 Ocak'ta Marmara Mahallesi'nde bulunan bir apartmandaki dairede hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

İş yeri ve site kameralarından hırsızlık anına ait görüntüleri inceleyen ekipler, daireye duvarları tırmanıp pencereden giren bir şüpheliyi belirledi.

Daireden 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karışan ve kimliği tespit edilen İ.K, düzenlenen operasyonda çaldığı ziynet eşyalarıyla yakalandı.

Daha önce de benzer suçlardan kaydı olan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Hırsız Beylikdüzü Altın örümcek adam

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