YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beylikdüzü’ndeki ibadethaneler hazır

Beylikdüzü’ndeki ibadethaneler hazır

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.05.2020 17:21 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelindeki camilerde ve cemevlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlattı.

Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelindeki camilerde ve cemevlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlattı. Buna göre ilçede ibadete hazır hale getirilen camiler ve uygun görülen açık alanlarda sosyal mesafe tedbirleri kapsamında maske ve seccadesini getiren kişiler namaz kılabilecek.
Beylikdüzü’nde, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinde kapatılan camiler ve cemevlerinin yeniden toplu ibadete açılması için temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Beylikdüzü Belediyesi ekipleri tarafından ibadete açılacak camilerin içi, avlusu ve vatandaşların kullanabileceği alanlarda dezenfekte çalışması yapıldı. İlçe genelinde vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda huzur içinde ibadetlerini yapmaları için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten ekipler rutin program dahilinde ilaçlama çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Vatandaşlar seccade ve maskesini yanlarında getirecek
İlçede bulunan 38 caminin tümünün ibadete açılacağını ancak avlusu bulunan 23 camide cuma namazı kılınabileceğini belirten Beylikdüzü Müftülüğü yetkilileri; “İlçedeki camilerin tamamında cuma namazından sonraki günlerde öğle, ikindi namazları cemaatle kılınacak, akşam, yatsı ve sabah namazları ise münferiden kılınacak. Mevsim şartları uygun olduğunda ise namazlar cami bahçelerinde kılınacak” bilgilerini paylaştı. İçişleri Bakanlığı’nın kararı gereğince bulaş riskini önleme amacıyla şadırvan ve tuvaletlerin kapalı olacağını ve vatandaşların evde abdest alması gerektiğini hatırlatan yetkililer ayrıca, namaz kılmak isteyen kişilerin seccade ve maskesini yanlarında getirmeleri noktasında da uyarıda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:29
Öğle
13:06
İkindi
17:05
Akşam
20:34
Yatsı
22:19

İstanbul Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.