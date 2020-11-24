Beylikdüzü’ne Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi

Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde İstanbul’a kazandırıldı. Projenin önemine değinen Başkan Çalık, “Bu müze bizim için çok özeldi. Rıfat Ilgaz isminin burada yaşayacak olması bizi onurlandırıyor. Açılışımızı da sağlıklı günlere kavuştuğumuzda evlatlarımız ve öğretmenlerimizle yapacağız” dedi. Eğitimi öncelikli tutan ve bu alanda birçok projeye imza atan Beylikdüzü Belediyesi, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’ni 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tamamladı. Hababam Sınıfı romanıyla tanınan yazar Rıfat Ilgaz’ın hatıralarının yanı sıra Cumhuriyet eğitim tarihi objelerinin sergilendiği müzeyi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, müzenin küratörü Sunay Akın ve Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz, bir kanalda yayınlanan Görkemli Hatıralar programında canlı yayında anlattı. Müzik öğretmeni Saide Feray Köroğlu’nun koro şefliğini yaptığı Çocuk Kalpler Kumpanyası’nın genç sesleri birbirinden güzel şarkılarıyla yayına renk kattı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde hayata geçen müzede pek çok yazar ve şairin isminin ölümsüzleştirildiğini belirten Başkan Çalık, başta müzenin tasarımcısı olan Ayhan Doğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

“Bu müze Yaşam Bahçesi’nde doğdu”

Müzecilik ve eğitim tarihiyle ilgili hikayelerin yanı sıra müzeye dair bilgiler de paylaşan Sunay Akın, “Devasa kitapların sırtında yazar ve şairlerin isimleri yazıyor. Burası gelişime açık bir yer ve eklemeler yapılacak. Yazarlar çoğaldıkça müze kendini geliştirecek. Başkan bu ülkenin öğretmenlerine moral olsun diye müzenin özellikle 24 Kasım’a yetişmesini istedi. Müzeciliği anlamazsak adalet ve demokrasi gibi pek çok kavramı koruyamayız. Toplumu aydınlatmak için yerel yönetimler çok önemli. Ben de bu proje için beni Mehmet Murat Çalık anlar dedim ve onunla paylaştım. Beylikdüzü’ne gerçekleştirdiğim bir ziyaret sırasında Yaşam Bahçesi’nde korkuluğun önünde konuştuk ve bu müze orada doğdu” dedi.

“Müzemiz öğretmenlerimize hediye olsun”

Müzeyi öğretmenlere hediye ettiklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu müze bizim için çok özeldi. Rıfat Ilgaz isminin burada yaşayacak olması bizi onurlandırıyor. Açılışımızı da sağlıklı günlere kavuştuğumuzda evlatlarımız ve öğretmenlerimizle yapacağız. Binalar, eğitim merkezleri, kreş ve okullar yapmak çok kolay. Buralar öğretmen olmayınca sadece binaya dönüşüyor. İçine ruhunu üfleyecek olan öğretmenlerimiz. O yüzden eğitime yapılan her yatırımın yerel yönetim olarak yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.