Beylikdüzü’nün 5 bin apartmanına dezenfektan paspas

Beylikdüzü Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemlerini en üst düzeye çıkararak, ilçenin tüm apartmanlarının girişine dezenfektan paspaslar dağıtmaya başladı. Toplamda 5 bin dezenfektan paspasın ilk uygulamasını Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, apartman yetkilileri ile birlikte yaparken apartman sakinleri uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Beylikdüzü Belediyesi korona virüsüne karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi. Virüse karşı Beylikdüzü’nde alınan ciddi tedbirlere ilave olarak ilçe genelinde tüm apartman girişlerine konulmak üzere 5 bin dezenfektan paspas dağıtılmaya başlandı. Bir ilk olma özelliği taşıyan bu hizmeti Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Apartman görevlileri ile birlikte paspasın solüsyon ve çamaşır suyundan oluşan karışımını koyarak paspasları yerleştiren Başkan Çalık, aynı zamanda bilgilendirici broşürleri de asarak apartman yetkililerine bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan uygulama apartman sakinleri tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanırken Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, “Kişisel hijyen ve insanların dikkat etmesi çok önemli. Bizler bu uygulama ile apartmanın içerisine girmeden önce vatandaşlarımızın ayaklarını da dezenfekte edip evlerine girmelerini sağlayacağız” dedi.