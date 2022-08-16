YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beymen Club 2022 Yaz Koleksiyonu müşterilerine birçok çanta seçeneği sunuyor

Beymen Club 2022 Yaz Koleksiyonu müşterilerine birçok çanta seçeneği sunuyor

16.08.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beymen Club’ın ikonik kaz logosunun monogram baskısıyla zenginleşen çantalar, beyaz, kiremit, haki, mavi ve siyah renk opsiyonlarıyla yaz kombinlerini hareketlendiriyor

İSTANBUL (AA) - Beymen Club 2022 Yaz Koleksiyonu, geniş renk ve model alternatiflerindeki çantalarıyla şehirden plaja, ofisten günlük stile birçok seçenek sunuyor.

Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, yazın favori renklerindeki el çantaları günlük stile modern bir dokunuş katarken, zincir askı detayı ve dingin renkleriyle öne çıkan Talia ve Verona, stili güçlendiriyor. Sezonun canlı tonlarındaki süet portföy çantalar, çıkarılabilir zincir omuz askısıyla ister omuzda ister elde kullanım seçeneği sunuyor. Dikdörtgen formlarıyla zamansız görünümler sunan Simone, klasik siyah ve beyaz alternatiflerin yanı sıra pastel mavi ve pembe tonlarıyla dikkati çekiyor.

Beymen Club’ın ikonik kaz logosunun monogram baskısıyla zenginleşen çantalar, beyaz, kiremit, haki, mavi ve siyah renk opsiyonlarıyla yaz kombinlerini hareketlendiriyor.

Daha iyi bir gelecek için Beymen Club’ın marka DNA’sındaki “doğaya saygıyla” kavramından hareketle biyoçeşitliliğe, toprağa ve suya saygılı LWG Gold sertifikalı özel tesislerde üretilmiş deriler ile tasarlanan sürdürülebilir modeller koleksiyonda geniş yer tutuyor. Geri dönüştürülmüş rafyadan üretilen plaj ve alışveriş çantaları ise modern tasarımlarıyla yaz stilinin tamamlayıcıları arasında yer alıyor.

Beymen Club 2022 Yaz Koleksiyonuna, Beymen Club mağazalarından ve "www.beymenclub.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sahte deterjan operasyonuİstanbul'da sahte deterjan operasyonu
Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldıBaşkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan transfer değerlendirmesi:Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan transfer değerlendirmesi:
Anahtar Kelimeler:
beymen club

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:07
Öğle
13:14
İkindi
17:02
Akşam
20:10
Yatsı
21:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Brandium Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

19 yılda 10 kez öldü! Her defasında yeniden başlıyor

19 yılda 10 kez öldü! Her defasında yeniden başlıyor

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Mucizevi faydaları var! Türkiye'nin en değerli meyvelerinden

Mucizevi faydaları var! Türkiye'nin en değerli meyvelerinden

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.