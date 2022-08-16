Beymen Club 2022 Yaz Koleksiyonu müşterilerine birçok çanta seçeneği sunuyor

İSTANBUL (AA) - Beymen Club 2022 Yaz Koleksiyonu, geniş renk ve model alternatiflerindeki çantalarıyla şehirden plaja, ofisten günlük stile birçok seçenek sunuyor.

Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, yazın favori renklerindeki el çantaları günlük stile modern bir dokunuş katarken, zincir askı detayı ve dingin renkleriyle öne çıkan Talia ve Verona, stili güçlendiriyor. Sezonun canlı tonlarındaki süet portföy çantalar, çıkarılabilir zincir omuz askısıyla ister omuzda ister elde kullanım seçeneği sunuyor. Dikdörtgen formlarıyla zamansız görünümler sunan Simone, klasik siyah ve beyaz alternatiflerin yanı sıra pastel mavi ve pembe tonlarıyla dikkati çekiyor.

Beymen Club’ın ikonik kaz logosunun monogram baskısıyla zenginleşen çantalar, beyaz, kiremit, haki, mavi ve siyah renk opsiyonlarıyla yaz kombinlerini hareketlendiriyor.

Daha iyi bir gelecek için Beymen Club’ın marka DNA’sındaki “doğaya saygıyla” kavramından hareketle biyoçeşitliliğe, toprağa ve suya saygılı LWG Gold sertifikalı özel tesislerde üretilmiş deriler ile tasarlanan sürdürülebilir modeller koleksiyonda geniş yer tutuyor. Geri dönüştürülmüş rafyadan üretilen plaj ve alışveriş çantaları ise modern tasarımlarıyla yaz stilinin tamamlayıcıları arasında yer alıyor.

Beymen Club 2022 Yaz Koleksiyonuna, Beymen Club mağazalarından ve "www.beymenclub.com" adresinden ulaşılabiliyor.

