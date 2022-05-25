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Beymen Club, renkli tasarımlarıyla sezona enerji katıyor

25.05.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beymen Club, renkli tasarımlarıyla sezona enerji katıyor

İSTANBUL (AA) - Beymen Club, 2022 İlkbahar Yaz sezonunda yazın her anını doyasıya yaşamak isteyen herkesi sonsuz bir yaz yolculuğuna davet ederek, Lizbon sokaklarının renkli dünyasından ilham alan tasarımlarıyla sezona enerji katıyor.

Beymen Club açıklamasına göre, turuncu ve mavi tonlardaki Lizbon çinilerinden esinlenen desenli elbiseler ve şort takımlar, sezonun vazgeçilmezi keten blazer ceketler, beyaz delik iş bluz ve elbiseler Beymen Club kadınının romantik ve tutkulu ruhunu vurguluyor.

Yazı sonsuza dek yaşamak isteyenlere dinamik, cesur, konforlu, daha iyi bir dünya için doğaya saygılı seçenekler sunan Beymen Club 2022 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, Beymen Club’larda ve beymenclub.com adresinde bulunabiliyor.

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