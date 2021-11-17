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Beymen Club toprak tonlarındaki ürünlerini tüketiciye sundu

17.11.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beymen Club toprak tonlarındaki ürünlerini tüketiciye sundu

İSTANBUL (AA) - 2021 Sonbahar Kış sezonunda "Şimdi Nereye?" sloganı ile modaseverlerle buluşan Beymen Club, zamansız toprak tonları ile mevsimin güçlü görünümlerine imza atıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beymen Club 2021 Sonbahar/Kış Kadın Koleksiyonu'nun toprak tonlardaki ton sür ton görünümler, konforlu ve güncel tasarımları, dinamik form ve kalıplarıyla Beymen Club kadınının güncel çizgisini yansıtıyor.

Kahverengi deri, yün ve süet tasarımların modern mavi tonları ile tamamlandığı koleksiyonda, 90'lardan günümüze taşınan kadife dokulu jogger pantolonlar, slogan baskılı oversize sweatshirt’lerle buluşarak hafta sonu stilline konfor katmayı hedefliyor.

Koleksiyonun asimetrik etekleri ise yeni nesil feminen kadın kodlarını tanımlıyor. Toprak tonlardaki şapka, çanta ve ayakkabılardan oluşan aksesuar grubu kombinlere şıklık katıyor.

Beymen Club 2021 Sonbahar/Kış Koleksiyonu'na, Beymen Club mağazalarından ve www.beymenclub.com adresinden ulaşılabiliyor.

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