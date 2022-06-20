Beymen Club'dan 21 Haziran indirimi

İSTANBUL (AA) - Beymen Club, yılın en uzun günü 21 Haziran’ı özel bir kampanya ile kutluyor.

Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, doğadan, hızla değişen dünyadan ve sanattan ilham alan Beymen Club 2022 İlkbahar Yaz Koleksiyonu’ndaki hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar kadın ve erkek ürün gruplarında 21 Haziran’da geçerli olacak “En Uzun Gün Ayrıcalığı” kampanyası, sezon ürünlerinde yüzde 25 indirim avantajı sunuyor.

