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Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız ilçe sakinleriyle bayramlaştı

02.05.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız ilçe sakinleriyle bayramlaştı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, ilçe sakinlerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayıp çocuklara harçlık dağıttı.

Başkan Yıldız ve eşi Necibe Seyhan Yıldız, hazırlanan bayram otobüsüyle ilçeyi dolaşarak vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Yıldız, bayramlaşma sırasında kendisine ilgi gösteren çocuklara harçlık ve Türk bayrağı verdi.

Esnafı da ziyaret eden Yıldız, Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik anlamına geldiğini söyledi.

Beyoğlu'nda vatandaşlar ve çocuklarla sokak sokak gezerek bayramlaşmanın artık geleneksel hale geldiğini anlatan Yıldız, "Çocuklarımızla büyüklerimizle bayramlaşıyoruz. Bayram tabii çocuklarla daha güzel. Allah birlik beraberliğimizi, kardeşliğimiz daim eylesin, sağlıkla, huzurla nice bayramlar nasip etsin." dedi.

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