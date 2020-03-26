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  4. Beyoğlu Belediyesi evden çıkamayan yaşlıları unutmadı

Beyoğlu Belediyesi evden çıkamayan yaşlıları unutmadı

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.03.2020 11:23 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesi, evlerinde yemek hazırlama imkanı olmayan yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.Beyoğlu Belediyesi korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları unutmadı.

Beyoğlu Belediyesi, evlerinde yemek hazırlama imkanı olmayan yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.
Beyoğlu Belediyesi korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları unutmadı. Evlerinde yemek hazırlama imkanı olmayan yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara yemek götürmek için belediye bünyesinde özel ekip kuruldu.

Günde iki öğün sıcak yemek
Beyoğlu Belediyesi Aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanarak paketlenen sıcak yemekler belediye ekipleri tarafından belirlenen vatandaşların evlerine kadar götürerek teslim ediyor. Günde iki kez yapılan sıcak yemek servisi ile vatandaşların yemek ihtiyacı gideriliyor. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar belediye ekiplerine dua ediyor.

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