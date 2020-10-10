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Beyoğlu Caddesi’nde tempo arttı

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.10.2020 12:02 | Son Güncelleme

Yeni köprü imalatı da yapılan Başiskele Beyoğlu Caddesi’nde tempoyu artıran Büyükşehir ekipleri yolun bir an önce tamamlanması için yoğun bir şekilde çalışıyor.Başiskele’de yol yapım çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Caddesi’nde gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni köprü imalatı da yapılan Başiskele Beyoğlu Caddesi’nde tempoyu artıran Büyükşehir ekipleri yolun bir an önce tamamlanması için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Başiskele’de yol yapım çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Caddesi’nde gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Dört şeritli olarak yapılacak olan yol bölge sakinlerinin daha rahat ve konforlu ulaşım imkanına kavuşmalarını sağlayacak. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için Büyükşehir ekipleri tempoyu artırdı. Beyoğlu Caddesi’nde çalışmalarını sürdüren ekipler, eski köprüyü yıkarak yerine 20 metre genişliğinde 17 metre açıklığında yeni köprünün imalatına devam ediyor. 24 adet 10 metrelik forekazık imalatı tamamlanan köprüde 22 adet öngermeli prekast kiriş, 42 ton inşaat demiri kullanılacak.
Yağmur suyu imalatı devam eden caddede toplamda 850 metrelik yağmur suyu hattı yapılacak. Yapımı tamamlandığında 4 şerit olacak olan yolda aydınlatma çalışmaları da tamamlanacak. Yol çalışmaları nedeniyle Beyoğlu Caddesi üzerindeki trafik akışı, çalışmalar süresince alternatif güzergah üzerinden yapılıyor. Ulaşım, çalışmalar bitene kadar Kolej Caddesi, Cevizlik Caddesi, Harmanlık Caddesi, Drama Caddesi güzergahı üzerinden sağlanacak.
Öte yandan kent halkının talepleri doğrultusunda planlama yapan Büyükşehir, bu bölgelerde yatırımlarını artırıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılı programında yer alan Kirazlıbahçe Caddesi’nde de yol yenileme çalışmaları sürüyor. Kirazlıbahçe Caddesi’ni baştan sona yenileyecek olan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında toplamda 6 bin 500 ton plent miks temel ve 3 bin 300 ton sıcak asfalt serecek. Tamamlandığında 3 şerit olacak olan caddede üstyapının tamamlanmasının ardından aydınlatma çalışmaları da yapılacak.

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