YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beyoğlu Kaymakamı Demirelli’den korona virüs denetimi

Beyoğlu Kaymakamı Demirelli’den korona virüs denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.10.2020 18:36 | Son Güncelleme

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, ilçedeki restoranları ve toplu taşıma araçlarını tek tek denetledi.Yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları sürerken, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli kafeterya ve restoranları denetledi.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, ilçedeki restoranları ve toplu taşıma araçlarını tek tek denetledi.
Yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları sürerken, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli kafeterya ve restoranları denetledi. Demirelli’ye Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser, Beyoğlu Zabıta Müdürü Hasan Yılmaz ve beraberindeki ekipler eşlik etti. Restoran ve kafelerdeki incelemelerinin ardından otobüs ve dolmuşları denetleyen Demirelli, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

“Korona virüs belli bir seviyeye inmedikçe denetlemeler devam edecek”
Korona virüsle mücadele sürdükçe denetlemelerin de devam edeceğini söyleyen Mustafa Demirelli, “Bakanlığımızın genelgesi nedeniyle iş yerlerinde denetimler yapıyoruz. Toplu taşıma araçlarını denetliyoruz. Zaman zaman ufak tefek eksiklikler olduğunda da uyarıyoruz. Yaptığımız denetimler sırasında vatandaşlarımızın duyarlı olduğunu görüyoruz. Korana virüsle mücadeleyi devlet millet el ele yürütmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın maske ve mesafeye dikkat etmesini istiyoruz. Virüsten korunmanın tek yolunun maske takmak, hijyen ve sosyal mesele kurallarına uymak olduğunu defalarca söylüyoruz. Mart ayından bu yana 8 aydır vatandaşımız sabırla mücadele veriyor. Allah sabır versin. Korona virüs belli seviyeye inmediği sürece bu denetimler devam edecek” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy! Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:37
Sabah
07:01
Öğle
12:57
İkindi
16:07
Akşam
18:42
Yatsı
20:01

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
“Askıda Tablet” projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor
“Askıda Tablet” projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.