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"Beyoğlu Kültür Yolu Gençlik ve Çocuk Buluşmaları" yarın başlayacak

02.10.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Beyoğlu Kültür Yolu Gençlik ve Çocuk Buluşmaları" yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - "Beyoğlu Kültür Yolu Gençlik ve Çocuk Buluşmaları" 3-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü organize edilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında TÜRSAK Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte 12 atölye ve 3 söyleşi yer alacak.

"Gençlik ve Çocuk Buluşmaları" atölyeleri Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde, söyleşiler ise İstanbul Sinema Müzesi Atlas 1948 Salonu'nda gerçekleştirilecek.

"Gençler İçin Yönetmelik" atölyesinde Murat Şeker, "Çocuklar İçin Oyunculuk" atölyesinde İpek Tuzcuoğlu, "Gençler İçin Görüntü Yönetmenliği" atölyesinde Meryem Yavuz, "Çocuklar İçin Animasyon" atölyesinde Ceren Atik, "Gençler İçin Oyunculuk" atölyesinde Cansel Elçin, "Gençler İçin Yapımcılık" atölyesinde Cemal Okan, "Çocuklar İçin Oyunculuk ve Drama" atölyesinde Dora Dalgıç ve Eda Döğer, "Çocuklar İçin Yaratıcı Yazarlık" atölyesinde Ali Tanrıverdi katılımcılarla bir araya gelecek.

"Teşkilat Dizisi Söyleşisi", "Sipahi Dizisi Söyleşisi", "Gençler İçin Senaryo Yazım" atölyesinde Etem Caner Karaüç, "Çakallarla Dans Film Söyleşisi", "Çizim" atölyesinde Varol Yaşaroğlu, "Gençler İçin Senaryo Geliştirme" atölyesinde Hilal Çelenk, "Çocuklar İçin Okuma Tiyatrosu" atölyesinde de Gülşah Özdemir Koryürek gençler ve çocuklarla buluşacak.

"Beyoğlu Kültür Yolu Gençlik ve Çocuk Buluşmaları", İstanbul'da sinema eğitimi veren üniversitelerin öğrencileri ile sinemaya meraklı ve kendine bu alanda kariyer hedefleyen gençlerin ve 8-13 yaş arası çocukların katılımına açık olacak.

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beyoğlu kültür yolu festivali

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