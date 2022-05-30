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"Beyoğlu Kültür Yolu'nda Dans Hep Var" performansı 10 Haziran'da sahnelenecek

30.05.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Beyoğlu Kültür Yolu'nda Dans Hep Var" performansı 10 Haziran'da sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'den ve yurt dışından 22 yıldır çağdaş dans alanında farklı dans sanatçılarına, koreograflara ve eğitmenlere sahne imkanı veren Akbank Sanat Dans Atölyesi'nin hayata geçirdiği "Dans Hep Var" performansları, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Müziği Başar Ünder'e ait olan "Beyoğlu Kültür Yolu'nda Dans Hep Var" başlıklı dans projesi, 10 Haziran'da Kuledibi Açık Sahne'de canlı performans ve Şişhane Meydan Açık Sahne'de video performans olarak gösterilecek.

Toplam 10 dakikalık video performans, 10 dansçının Beyoğlu Kültür Yolu rotasında, Galataport'ta başlayan ve Akbank Sanat'ta sona eren dans yolculuğunu izleyicilerle paylaşacak.

Dansçılar arasında Berk Can Ceylan, Buse Deprem, Ekin Ançel, Elif Okyay, Meriç Çukurova, Sefa Özen, Taner Güngör, Süda Köse, Ufuk Fakıoğlu ve Zeynep Duman yer alacak.

Projenin canlı performansı ise 10 Haziran saat 16.00 ve 19.00 temsillerinde gerçekleştirilecek.

Dansçılar, Gizem Bilgen danışmanlığında, festival için hazırlanan video performanstan ilham alarak kültür yolu dans yolculuğunu seyircilerle sahnede paylaşacak.

Canlı performansta da Balca Kızılkaya, Berk Can Ceylan, Ekin Ançel, Meriç Çukurova, Sefa Özen, Taner Güngör, Tuğçe Göncü ve Ufuk Fakıoğlu dans edecek.

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