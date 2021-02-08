Beyoğlu Online Standards İpek Göztepe Konseri sanatseverlerle buluştu

Beyoğlu Kültür Sanat Programları kapsamında düzenlenen Standards & İpek Göztepe konseri online olarak sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından pandemi süreci nedeniyle online olarak düzenlenen Kültür Sanat Programları devam ediyor. Şubat ayı etkinlikler kapsamında Avusturya Başkonsolosluğu işbirliğiyle Standards & İpek Göztepe konseri gerçekleştirildi. Avusturya İstanbul Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen konserde, bas gitaristliğini Avusturya İstanbul Başkonsolosu Gerhard Lutz’in yaptığı ve davulda Mertcan Bilgin’in, saksafonda Yahya Dai’nin, piyanoda Coşkun İnsel’in ve vokalde İpek Göztepe’nin yer aldığı Standards Grubu unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılarak konseri dinledi. Beyoğlu Kültür Sanat Yotube kanalından yayınlanan konser büyük beğeni topladı.

"Konser teklif edildiğinde hemen kabul ettim"

Gençliğinden beri profesyonel olarak müzikle ilgilendiğini belirten Lutz, Beyoğlu Belediye Başkan Haydar Ali Yıldız’a bu girişimlerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Halen Beyoğlu’nda müzik provalarına ve sahnelerine devam ettiğini de ifade eden Lutz, “Burası Avusturya İstanbul Başkonsolosluğu. Oldukça hoş bir binadayız. Ama bu günlerde malum şartlar sebebiyle burayı konserler ve çeşitli etkinlikler için kullanamıyoruz. Başkan beni arayıp kendi mekânınızda müzik yapmaya (sanırım buna oda müziği diyorsunuz) ne dersiniz diye sorduğunda çok mutlu oldum ve başkanın teklifini derhal kabul ettim. Çok teşekkür ederim Başkan! Burada arkadaşlarım var. Arkadaşlarımdan müzik yapmak için bana katılmalarını istedim. Diplomat olmadan önce profesyonel bir müzisyendim” dedi.

