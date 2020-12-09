Beyoğlu Belediyesi tarafından Haliç’in kıyısında hayata geçirilen ‘Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’ ile kültür sanatın kalbi Hasköy Sahil’de atacak. Sinema gösterimlerinden tiyatroya, söyleşilerden sergilere kadar birçok alanda etkinliklere ev sahipliği yapacak olan merkez, yakın zamanda İstanbulluların hizmetine sunulacak.

Beyoğlu yeni bir kültür sanat merkezine kavuşuyor. Beyoğlu Belediyesi, gençler başta olmak üzere ilçe sakinlerinin kültürel aktivitelere daha kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla ‘Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’ projesini hayata geçirdi. Haliç’in kıyısında kurulan yeni ‘Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’ yakın zamanda İstanbulluların hizmetine açılacak. Sinema gösterimlerinden tiyatroya, söyleşilerden sergilere kadar birçok alanda etkinliklere ev sahipliği yapacak olan merkez ile kültür ve sanatın kalbi Hasköy’de atacak. Kurulumu devam eden ‘Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, projenin detaylarıyla ilgili bilgi verdi.