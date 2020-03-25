YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beyoğlu zabıtasından semt pazarlarında korona virüs denetimi

Beyoğlu zabıtasından semt pazarlarında korona virüs denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.03.2020 13:58 | Son Güncelleme

Beyoğlu zabıtası korona virüs salgınına karşı semt pazarlarında denetimlerini artırdı.

Beyoğlu zabıtası korona virüs salgınına karşı semt pazarlarında denetimlerini artırdı. Denetimlerin yanı sıra pazarların giriş ve çıkışlarına kurulan stantlarla vatandaşlara eldiven ve maskenin yanı sıra sebze ve meyvelerin nasıl temizlenmesi gerektiğinin anlatıldığı broşürler dağıtılıyor.
Beyoğlu Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hummalı bir çalışma yürütüyor. Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte harekete geçti. Ekipler, ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulmasını içeren genelge kapsamında market, manav ve pazar yerlerindeki denetimlerini artırdı.
Özellikle vatandaşların en çok alış veriş yaptığı yerlerden olan semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, vatandaşların ve satıcıların genelge kapsamında alınan kararlara uymasını sağlıyor. Ekipler denetimlerin yanı sıra vatandaşları korona virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili de bilgilendiriyor.

Maske, eldiven ve bilgilendirici broşürler dağıtılıyor
Zabıta ekipleri ayrıca pazarların giriş ve çıkışlarına kurduğu stantlarla vatandaşlara eldiven ve maskenin yanı sıra sebze ve meyvelerin nasıl temizlenmesi gerektiğinin anlatıldığı bilgilendirici broşürler dağıtıyor. Vatandaşlar stantlarda bulunan dezenfekten sayesinde pazara giriş ve çıkışlarda ellerini dezenfekte etme imkanı da buluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Trabzon'da 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtılıyor

Trabzon'da 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtılıyor

Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:26
Sabah
06:52
Öğle
13:15
İkindi
16:43
Akşam
19:28
Yatsı
20:49

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Hayat Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Messi Ve Kobe, THY'nin Reklamında Imza Için Yarıştı

Messi Ve Kobe, THY'nin Reklamında Imza Için Yarıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.