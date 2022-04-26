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Beyoğlu'nda 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olayları davası protestosu

26.04.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olayları davası protestosu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda bir grup, 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada verilen kararı protesto etti.

Bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü üyelerinden oluşan grup, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul Şubesi önünde toplandı.

Grup adına yapılan açıklamada, "Başta Gezi Parkı olmak üzere ülkenin yeşiline, doğasına, kaynaklarına sahip çıkacak demokratik bir ülke mücadelesinden vazgeçmeden, delillere dayanan objektif ve tarafsız yargılama yapan bir adalet sistemi kuruluncaya kadar mücadeleye devam edileceği" belirtildi.

Açıklamada, "Serbest bırakılıncaya kadar davada yargılananların yalnız bırakılmayacağı, beraat kararı çıkana dek mücadelenin sürdürüleceği" kaydedildi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

Protesto eylemi nedeniyle polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Dün görülen "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da yer aldığı, 9'u firari 17 sanığın yargılandığı dava karara bağlanmıştı.

Heyet, Osman Kavala 'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin 18'er yıl hapislerine ve bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti.

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