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  4. Beyoğlu’nda 2 katlı metruk bina alev alev yandı

Beyoğlu’nda 2 katlı metruk bina alev alev yandı

04.09.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda iki katlı metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Beyoğlu’nda 2 katlı metruk bina alev alev yandı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Turan Caddesi’nde bulunan 2 katlı metruk binada meydana geldi. İddaya göre, henüz bilinmeyen bir şekilde 2 katlı binanın üst katında yanma meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin çatı katını sardığı bina itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonrası söndürüldü. Yangında ölü ve yaralı olmazken mahalle sakinlerin kısa süreli panik yaşadıkları görüldü.

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