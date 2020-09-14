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Beyoğlu’nda afetlere hazırlık çalışmaları yapıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesi ile AFAD arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında afetlere karşı ortak hazırlık çalışmaları yapıldı.

Beyoğlu Belediyesi ile AFAD arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında afetlere karşı ortak hazırlık çalışmaları yapıldı. AFAD uzmanları, arama kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı, onarımı ve tamiriyle ilgili Beyoğlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’ne eğitim verdi.
Beyoğlu Belediyesi, Sütlüce Mahallesinde kurulan ‘Beyoğlu Afet Koordinasyon Merkezi’ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşları afetlere karşı bilinçlendirmek ve gerekli önlemleri almak için Beyoğlu Belediyesi ile AFAD arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında afetlere karşı ortak hazırlık çalışmaları yapıldı. Hazırlık çalışmaları kapsamında AFAD uzmanları, arama kurtarma araçlarında bulunan ekipmanların doğru kullanımı, bakımı, onarımı ve tamiriyle ilgili Beyoğlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’ne eğitim verdi.

Ortak tatbikat yapıldı
Eğitimlerin ardından AFAD ile Beyoğlu Afet Koordinasyon Merkezi işbirliğinde depreme hazırlık tatbikatı yapıldı. Çalışma yapılacak alanda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, kurtarma araçlarının doğru şekilde kullanılarak göçük altında kalan vatandaşların kurtarılması ve depremin tetikleyebileceği olası yangının hızlı bir şekilde söndürülmesi gibi önemli senaryolarının işlendiği tatbikat başarıyla tamamlandı. Beyoğlu Belediyesi ile AFAD işbirliğinde yürütülen çalışmalarla afetlere her an hazır, eğitimli ve dirençli olunması amaçlanıyor.

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