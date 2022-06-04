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  4. Beyoğlu'nda bir ağacın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda bir ağacın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

04.06.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda bir ağacın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tophane tramvay durağının karşısında bulunan bir ağaç henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Bu sırada yoldan geçen ikisi kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin turist olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek yol kenarına aldı.

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