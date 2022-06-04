Beyoğlu'nda bir ağacın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tophane tramvay durağının karşısında bulunan bir ağaç henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Bu sırada yoldan geçen ikisi kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin turist olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek yol kenarına aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz