YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beyoğlu'nda çocukları dilendirdiği belirlenen 13 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu'nda çocukları dilendirdiği belirlenen 13 kişi gözaltına alındı

05.08.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda çocukları dilendirdiği belirlenen 13 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda çocukları dilendirdiği tespit edilen yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu yaşı küçük şahısların dilendirilmesiyle ilgili çalışma yapan İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, dilendirilen 26 çocuğu muhafaza altına aldı.

Yabancı uyruklu çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bir kuruma yerleştirilirken, gözaltına alınan 13 şüpheli, "Çocukları, Beden veya Ruh Bakımından Kendini İdare Edemeyecek Durumda Bulunan Kimseleri Dilencilikte Aracı Olarak Kullanmak" suçundan önceki gün adli makamlara sevk edildi.

Sevk edildikleri mahkemece serbest bırakılan şüphelilerin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İskoçya'da adaya yerleşecek 100 kişi aranıyor! 50 bin sterlin verilecekİskoçya'da adaya yerleşecek 100 kişi aranıyor! 50 bin sterlin verilecek
70 yıldır bir ilk! Erkeğe meydan okudu, kuyruğu havada dolaşıyor70 yıldır bir ilk! Erkeğe meydan okudu, kuyruğu havada dolaşıyor
Avcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyorAvcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyor
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ağustos Perşembe

İmsak
04:15
Sabah
05:57
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:24
Yatsı
21:59

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz"

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.