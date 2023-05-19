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Beyoğlu'nda denize atlayarak intihar eden kişinin cesedi bulundu

19.05.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda denize atlayarak intihar eden kişinin cesedi dalgıç polislerce sudan çıkarılarak morga kaldırıldı.

Galata Köprüsü'nde dün akşam saatlerinde rutin uygulama yapan polis ekipleri, araç sürücülerinin yol ortasında bir kişinin oturduğunu bilgisini vermesi üzerine belirtilen noktaya gitti.

Evsiz olduğu değerlendirilen ve kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeyen kişi, hem kendi can güvenliği hem de trafik güvenliğini tehlikeye sokmamak adına ekiplerce yoldan alınarak kaldırıma oturtuldu.

Kaldırımda da kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeyen ve iletişimi reddeden kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını veya uyuşturucu etkisinde bulunduğunu değerlendiren ekipler olay yerinden ayrıldı.

Ekiplerin ayrılmasının ardından köprünün korkuluklarına çıkan şahıs denize atladı. Durumu görenler can simidi atarken polis ekipleri de olay yerine geri geldi.

Olay yerine gelen deniz polisinin attığı can simidine tutunmayan şahıs, kendini denize bırakarak köprü altına sürüklendi. Daha sonra dalgıç polislerin suda yaptığı aramada bu kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazesi morga kaldırılan şahsın üzerinden kimlik çıkmaması üzerine parmak izi alındı. Birol Aksu olduğu belirlenen kişinin, 8 "uyuşturucu kullanmak", 2 "iş yeri hırsızlığı" ile "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

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