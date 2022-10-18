Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına denetim

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstiklal Caddesi ve çevresinde bulunan mekanlarda yaptıkları denetimde, işyerlerinde bulunması gereken evrakı kontrol etti.

Ekipler, denetimde GBT kontrolü de yaptı.



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