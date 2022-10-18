YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına denetim

Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına denetim

18.10.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına denetim

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstiklal Caddesi ve çevresinde bulunan mekanlarda yaptıkları denetimde, işyerlerinde bulunması gereken evrakı kontrol etti.

Ekipler, denetimde GBT kontrolü de yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ara Güler, vefatının 4. yılında sergi ve etkinliklerle anıldıAra Güler, vefatının 4. yılında sergi ve etkinliklerle anıldı
İzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildiİzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandıOyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu denetim

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
12:54
İkindi
15:56
Akşam
18:27
Yatsı
19:47
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.