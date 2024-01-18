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  4. Beyoğlu'nda hırsızlık için evine girdiği kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Beyoğlu'nda hırsızlık için evine girdiği kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

AA AA
18.01.2024 13:44 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu'nda hırsızlık amacıyla evine girdiği 66 yaşındaki kadını boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konutta silahla yağma" suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Baran Ünal ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, ölen Mevlüde Aluçlu'nun ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Son savunması sorulan sanık Ünal, beraatine karar verilmesini istedi.

Söz verilen Aluçlu'nun ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ünal'ı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konutta silahla yağma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Ünal'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kulaksız Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Mevlüde Aluçlu'nun 22 Ekim 2022'de evinde öldürülmesine ilişkin çalışma başlatmıştı.

İncelemede, 3 katlı binanın giriş katındaki daireye hırsızlık amacıyla giren Baran Ünal'ın (26), kendisini fark eden ev sahibi Aluçlu'nun boğazını ve boynunu bıçakla keserek öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı tespit edilmişti.

Sanık Ünal'ın, öldürdüğü kadının kolundaki bileziği alarak kuyumcuda 11 bin 300 liraya sattığı da belirlenmişti.

Aluçlu'nun karşı komşusu olduğu anlaşılan sanık Ünal, polis ekiplerince yakalanmış, işmelerinin ardından tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Baran Ünal'ın "kasten öldürme" ve "silahla yağma" suçlarından müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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