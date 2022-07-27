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Beyoğlu'nda hırsızlık şüphelisi ev sahibi tarafından yakalandı

27.07.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi tarafından kaçmaya çalıştığı mutfak penceresinden sarkmış halde tutulan zanlı, polis ekiplerine teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir kişi, hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından kaçmaya çalıştığı pencerede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 18 Temmuz'da Sütlüce Mahallesi Sandalcı Kerim Sokak'ta bulunan binanın 3. katındaki evin sahibi Y.A, duyduğu sesler üzerine mutfağa gitti.

Y.A, burada elinde bıçak olan hırsızlık zanlısı M.C.K ile karşılaştı. İkili arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında parmağından bıçakla yaralanan Y. A, pencereyi açarak buradan kaçmaya çalışan zanlıyı ayaklarından yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ev sahibi tarafından camdan aşağı sarkmış halde tutulan zanlıyı gözaltına aldı.

Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen yaşı 18'den küçük zanlı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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