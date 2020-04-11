Beyoğlu’nda ihtiyaç sahibi ve yaşlılara sıcak yemek hizmeti

Beyoğlu Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi, yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerine günlük sıcak yemek servisi yapıyor.

Beyoğlu Belediyesi, vatandaşların korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağından olumsuz etkilenmemeleri için hummalı bir çalışma yürütüyor. Belediye bünyesinde kurulan özel ekip ile ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra evlerinde yemek hazırlama imkanı olmayan yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerine günde iki kez sıcak yemek servisi yapılıyor. Belediye ekipleri ayrıca tespit edilen ihtiyaç sahiplerinin evlerine içerisinde kolonya, maske ve sabun içeren temizlik malzemeleri ile temel gıda ürünlerinin olduğu yardım paketi de götürüyor.

"Ekiplerimiz canla başla çalışıyor"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, belediye ekiplerinin sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalıştıklarını belirterek, “Özellikle ihtiyaç sahibi, engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için daha kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu vatandaşlarımızın bizlere herkesten daha çok ihtiyaçları var. Bizlerde belediye olarak bu vatandaşlarımızın evlerine temizlik ve gıda malzemesinin yanı sıra günde iki kez sıcak yemek götürüyoruz. Çalışmalarımız bu süreci atlatana kadar aralıksız devam edecek. Tek dileğimiz genciyle yaşlısıyla birlikte bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmek” dedi.

