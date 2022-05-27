Beyoğlu'nda İstiklal Millet Kütüphanesi açıldı

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yılın sonuna kadar okullardaki kitap sayısını 100 milyona çıkartacaklarını belirterek, "Bilimle, kimlikle, sanatla kitapla gençlerimizi buluşturdukça kesinlikle 21. yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacaktır." dedi.

Bakan Özer, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Millet Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye demokrasi tarihine bir kara leke olarak geçen ve toplumun vicdanında büyük yaralara yol açan 27 Mayıs darbesinin üzerinden 62 yıl geçtiğini anımsattı.

Kütüphanelerin mümkün olduğu kadar yaygınlaştırılması, gençlerin ve çocukların erişiminin kolaylaştırılması ve içeriğinin de çok iyi doldurulması gerektiğini vurgulayan Özer, İstanbul'da AK Parti'li belediyelerin kütüphaneyle ilgili açılımlarını görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" sloganıyla iki aylık bir proje gerçekleştirdiklerini belirten Özer, şöyle devam etti:

"O tarihte 16 bin 361 okulumuzun kütüphanesi yoktu. 2 ay gibi kısa sürede 16 bin 361 kütüphaneyi yaptık ve 2021 yılının sonunda tüm Türkiye'ye şunu söyledik, 'Eğitim sistemimizde kütüphanesi olmayan okul yok'. Gerçekten bunu söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. O projeye başladığımız zaman kütüphanelerimizde 28 milyon kitap vardı. Şu anda 60 milyon kitap var. Öğrenci başına düşen kitap sayısı 1,7'den, 3,3'e çıktı. İnşallah 2022'nin sonuna kadar da okullarımızdaki kitap sayısını 100 milyona çıkartacağız. Bilimle, kimlikle, sanatla kitapla gençlerimizi buluşturdukça kesinlikle 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır."

- "Gençler ders çalışmak için böyle mekanlar arıyor"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da bu çalışmaya gençlerin büyük teveccüh gösterdiğini söyledi.

Erdoğan, gençlerin ders çalışmak için böyle rahat mekanlar aradığını ve birçoğunun da bu mekanlarda kitapla tanıştığını anlattı.

Gençlerin ders çalışmak için geldiği kütüphanelerde daha sonra kitaplara dalarak yeni bir dünya bulabildiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu, çok güzel bir yol bu yönüyle. Onun için bütün mahallelerde böyle bir fırsatın olması tabii ki çok güzel. Beyoğlu yer bulmanın da zor olduğu bir ilçemiz. Gerçekten böyle yeni yapılar oluşturmanın zor olduğu bir ilçemiz. Onun için Başkan'ımız uygun yerlere bunları konumlandırmaya çalışıyor. Hem bütün vatandaşın hem de bütün gençlerimizin ayağına ulaşmış oluyor. Biz de inşallah Fatih'te İlim Yayma Vakfının Genel Merkezi'nin yanında benzer bir projeyi yapmayı planlıyoruz. Onun çalışmasını yapıyoruz. Gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından Bakan Özer, Bilal Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, açılışını yaptıkları kütüphaneyi gezdi.

