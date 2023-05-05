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Beyoğlu'nda istinat duvarının çökmesi sonucu 3 bina boşaltıldı

05.05.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda bir sokakta istinat duvarının çökmesi sonucu 3 bina boşaltılarak mühürlendi.

Beyoğlu'nda istinat duvarının çökmesi sonucu 3 bina boşaltıldı

Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Keramet Sokak'taki istinat duvarının çökmesiyle yolun altından kayan toprak ile beton molozları, henüz faaliyete geçmeyen Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nin bahçesine düştü.

Toprak ve molozların altında kalan bahçedeki ağaçlar devrilirken bazıları ise Sururi Ortaokulu'nun bahçesine düştü.

Olay yerine gelen Beyoğlu Belediyesi ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekti. Ekipler tahliye ettikleri 3 binanın girişlerini mühürledi.

"BÜYÜK İHTİMALLE SU ALA ALA PATLAMA YAPTI"

Çevre sakini Havva Erçin, basın mensuplarına, belediyeden gelen bir memurla konuştuğu sırada duvarların çatırdamaya başladığını gördüğünü söyledi.

Memurun ve kendisinin bu nedenle aniden kaçtığını dile getiren Erçin, "O anda da yol çöktü. Ama ondan da ilerisi sabahleyin zaten çökmüş. İki gün önce orası çatlamaya, su fışkırmaya başlamış. Büyük ihtimalle su ala ala patlama yaptı." dedi.

Erçin, Beyoğlu Belediyesinden yetkililerin aileleri geçici olarak bir yere yerleştireceklerini söylediklerini, şu an 3 binanın boşaltılıp mühürlendiğini anlattı.

Kanalizasyon ve şebeke suyundan sızmaların etkisiyle toprak kaymasının yaşanmış olabileceğine dikkati çeken Erçin "Üç gün önce Büyükşehir Belediyesi geldi, orayı kazdılar. Kazdıktan sonra kapatmadılar. Benim bu alt temel olmadığı için, müstakil ev olduğu için orada oyuklar vardı, oraya sular girmiş. Yukarıdan gelen sular artık tam nasıl oldu ben de bilmiyorum. Sonra 'Geleceğiz.' dediler, bir daha gelmediler. Orayı da kapatmadılar. Benim evim şimdi ondan da tehlikede. Üç gün önce yan komşumla konuştuk. Dedik ki imza toplayalım, şikayet edelim, Büyükşehir gelsin bu yolu yapsın. Bu yıkılacak çünkü." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu istinat duvarı

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