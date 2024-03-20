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  4. Beyoğlu’nda lastik tamirhanesi alev alev yandı

Beyoğlu’nda lastik tamirhanesi alev alev yandı

İHA İHA
20.03.2024 08:09
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Beyoğlu’nda lastik tamirhanesi olarak kullanılan iş yeri alev alev yandı.

Beyoğlu’nda lastik tamirhanesi alev alev yandı

Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki iş yerine ve park halindeki İETT otobüsüne sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında lastik tamirhanesi olarak kullanılan iş yeri kullanılamaz hale gelirken bitişiğindeki iş yeri ve İETT otobüsü hasar gördü.

Yangın, saat 03.45 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi’nde çıktı. İddiaya göre, lastik tamircisi olarak kullanılan dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki iş yerine ve park halindeki 34 HO 1068 plakalı İETT otobüsüne sirayet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Birçok ilçeden itfaiye ekibinin yoğun çalışmalarıyla söndürülen yangında ölü ya da yaralı bulunmadığı öğrenildi.

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