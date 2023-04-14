Beyoğlu'nda sahte polis kimliği ile Lübnanlı bir kişiyi kaçıran şüpheliler yakalandı

Polis üniforması giyerek sahte polis kimliğini kullanan 4 kişi, Hacıahmet Mahallesi Irmak Caddesi'ndeki bir rezidansa girerek güvenlik görevlilerine Lübnan uyruklu Jaafar Sannan W'nin dairesinde olup olmadığını sordu.

Jaafar Sannan W'nin evde bulunmadığını öğrenen şüpheliler, güvenlik görevlisine bu kişinin eve dönmesi durumunda bıraktıkları cep telefonu numarası üzerinden kendilerine haber vermesini istedi.

Lübnanlı Jaafar Sannan W'nin yaşadığı rezidansa 6 Nisan'da tekrar gelen zanlılar, eve bulunan Jaafar Sannan W'nin dairesine girdi.

Bu kişiyi silah tehdidiyle etkisiz hale getirerek kasasındaki 25-30 bin dolarını gasbeden şüpheliler, Jaafar Sannan W'ye plastik kelepçe takarak evden çıkardı.

Bir süre sonra Jaafar Sannan W'nin eşi Golshan N'yi ulaşan şüpheliler, kaçırdıklarını belirttikleri eşini teslim etmesi karşılığında fidye istediklerini söyledi.

MÜŞTEKİ, KAÇIRILDIĞI ARAÇLA TEKRAR REZİDANSA BIRAKILDI

Bunun üzerine Golshan N'nin polise başvurup durumu anlatması üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için rezidansın güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Ardından, Jaafar Sannan W'nin kaçırıldığı aracı ve şüphelilerin de kimliklerini belirleyen ekipler, müştekinin kaçırıldığı aracın tekrar rezidansa geldiği bilgisi üzerine operasyon düzenlerdi.

Operasyonda gözaltına aldıkları S.D, O.A, D.S'nin araçlarında bulunmayan Jaafar Sannan W'yi rezidansa geri bıraktıklarını söylemesi üzerine adreste yapılan kontrolde müştekinin evde bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.A. ve S.D, tutuklanırken D.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin, olaya karıştıkları belirlenen 2 kişinin yakalanması için başlattığı çalışmalar ise sürüyor.

KAÇIRILMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada Lübnanlı Jaafar Sannan W'nin kaçırılma anları ise rezidansın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, polis yeleği giyen 4 kişinin Jaafar Sannan W'yi kelepçeleyerek götürdüğü ve darbedildiği anlar yer alıyor.

