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  4. Beyoğlu’nda satırlı “kız arkadaşıma yan baktın” kavgası kamerada

Beyoğlu’nda satırlı “kız arkadaşıma yan baktın” kavgası kamerada

İHA İHA
24.01.2024 11:00 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda kız arkadaşına bakıldığını iddia eden alkollü kişiler arasında satır ve sopalı kavga çıktı.

Yanlışlıkla arkadaşı tarafından kafasına sopayla vurulan bir kişi ise yaralandı. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün sabah 05.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sebebi ise iddiaya göre şahıslardan birinin, diğerinin yanındaki kız arkadaşına bakması olduğu iddia edilirken, taraflar arasında sinirler gerildi. Birbirlerine ettikleri küfür ve hakaretler sonrasında iki grup satır ve sopalarla birbirine girdi.

SATIRLA SALDIRIP SOPAYLA BAŞINA VURUP BAYILTTILAR

O esnada kazara arkadaşı tarafından kafasına sopayla vurulan bir kişi uzun süre yerde hareketsiz kaldı. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye götürüldü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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