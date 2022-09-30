YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beyoğlu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Beyoğlu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

30.09.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Mecidiyeköy yönünde ilerleyen 34 DKY 173 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükseldi.

Sürücünün indiği araç alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Araç kullanılamaz hale geldi, kara yolunun Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılışı yapıldıBeyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılışı yapıldı
Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk: "Faciayı önledik"Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk: "Faciayı önledik"
Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazırAmpute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazır
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beyoğlu

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:28
Sabah
06:52
Öğle
12:59
İkindi
16:18
Akşam
18:56
Yatsı
20:15
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.