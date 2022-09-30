Beyoğlu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Mecidiyeköy yönünde ilerleyen 34 DKY 173 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükseldi.

Sürücünün indiği araç alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Araç kullanılamaz hale geldi, kara yolunun Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.



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