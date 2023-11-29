YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu: Torbacıdan polise, “Bunlar pudra şekeri” savunması

Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu: Torbacıdan polise, “Bunlar pudra şekeri” savunması

29.11.2023 09:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, sokak çalışmalarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenledi.

Baskın anı kameralara yansırken evde suçüstü yakalan şahıs, poşetteki kokainler için polise sözlü ifadesinde, “bunlar pudra şekeri, hassas terazi ile de tartıyorum” savunması pes dedirtti. Poşet poşet uyuşturucu ile gözaltına alınan torbacı tutuklandı.

Beyoğlu’nda uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde zehir tacirlerine göz açtırmayan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Okmeydanı semti Piyelapaşa Mahallesi’nde yaptığı sokak çalışmalarında bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Takibe başlayan polis ekipleri, şahsın girdiği bir binaya çok sayıda farklı kişilerin giriş çıkış yaptığını belirledi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ BASKIN DÜZENLEDİ

Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, önceki gün saat 22.45 sıralarında eve baskın düzenledi. Baskında evdeki şahsı etkisiz hale getiren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Yapılan aramalarda, 7 parça halinde satışa hazır halde toplam 776 gram kokain, 6 parça halinde satışa hazır halde toplam 453 gram marihuana, 31 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet fişek, bin 700 adet şeffaf klipsli poşet ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Baskın anları ise kameralara anbean yansıdı.

“BUNLAR PUDRA ŞEKERİ” DİYEN TORBACI TUTUKLANDI

Aramalar esnasında kokain dolu poşetlerin sorulduğu torbacının polis sözlü ifadesinde, “Bunlar pudra şekeri abi, hassas terazi ile de tartıyorum” dediği öğrenildi. Pes dedirten ifade sonrası gözaltına alınan İbrahim D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen torbacı, çıkartıldığı mahkemece “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da 4 torbacı tutuklandıAdana’da 4 torbacı tutuklandı
Bursa sahillerinde fırtına mesaisiBursa sahillerinde fırtına mesaisi
6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 15 yıl hapis kararı6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 15 yıl hapis kararı
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Kasım Çarşamba

İmsak
06:29
Sabah
08:00
Öğle
12:57
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Çarşamba

Yeni nesil eczanesi
Kadikoy
Ataç eczanesi
Kucukcekmece
Gamze yüksel eczanesi
Kadikoy
Başak eczanesi
Basaksehir
Limon eczanesi
Esenyurt
Batur eczane optik eczanesi
Kadikoy
Yeni venüs eczanesi
Sancaktepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.