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Beyoğlu’nda vatandaş başkan el ele

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.07.2020 14:56 | Son Güncelleme

Kasımpaşa’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yıldız, “Tüm Beyoğlu’nu mahalle mahalle sokak sokak gezerek hem sohbet ediyoruz hem de taleplerini dinliyoruz, neye ihtiyaçları varsa onu tespit ediyoruz.

Kasımpaşa’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yıldız, “Tüm Beyoğlu’nu mahalle mahalle sokak sokak gezerek hem sohbet ediyoruz hem de taleplerini dinliyoruz, neye ihtiyaçları varsa onu tespit ediyoruz. Bu saha çalışmasını bizzat yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.
Her gün ilçenin farklı bir bölgesini ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ilçe sakinlerinin taleplerini yerinde çözüme kavuşturuyor. Bölge ziyaretleri kapsamında Kasımpaşa’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yıldız, yapılabilecek yeni çalışmalarla ilgili talep ve önerileri dinledi. İşyerlerini tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Yıldız’ı bölge esnafı güler yüzle karşıladı.
Vatandaşlardan gelen taleplerin ilçede yapılan çalışmaların yol haritasını oluşturduğunu söyleyen Başkan Yıldız, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Beyoğlu’nu hep birlikte yöneteceğiz dedik ve bugün de bunu yapıyoruz. Tüm Beyoğlu’nu mahalle mahalle sokak sokak gezerek hem sohbet ediyoruz hem de taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa onu tespit ediyoruz ve bu ihtiyaçları karşılayacak projeler, çalışmalar yapıyoruz. Bugün de bu amaçla Kasımpaşa’dayız. Beyoğlu Belediye Başkanı olarak bu saha çalışmasını bizzat yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

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