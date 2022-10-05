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  4. Beyoğlu'nda yakıt dökülen yolda kayıp direğe çarpan İETT otobüsünde hasar oluştu

Beyoğlu'nda yakıt dökülen yolda kayıp direğe çarpan İETT otobüsünde hasar oluştu

05.10.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda yakıt dökülen yolda kayıp direğe çarpan İETT otobüsünde hasar oluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beyoğlu'nda, yakıt dökülen yolda kayarak direğe çarpan İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı’nda henüz belirlenemeyen nedenle yola yakıt dökülmesi sonucu kayganlaşan yolda seyir halindeki özel halk otobüsü, önce yol kenarındaki tabela direğine, ardından da beton bariyere çarptı.

Kaza sırasında yolcusu bulunmadığı öğrenilen otobüste hasar oluştu.

Bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alırken, belediye ekipleri de yakıtın döküldüğü alanlarda kumlama çalışması yaptı.

Polis ve belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından yolcu otobüsünün kaldırılmasıyla caddede oluşan araç trafiği tekrar normale döndü.

Öte yandan, aynı nedenle caddede sabah saatlerinde başka hasarlı kazaların da yaşandığı öğrenildi.

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Beyoğlu yolcu otobüsü çarpma direk kaza

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