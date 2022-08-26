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Beyoğlu'ndaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

26.08.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'ndaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.A. yönetimindeki 34 FJL 719 plakalı minibüs, Piyalepaşa Bulvarı'nda, 34 AL 9484 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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